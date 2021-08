Orban: Luni vom avea discuţia decisivă pentru a stabili forma finală a legii consumatorului vulnerabil Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca lunea viitoare va avea loc in coalitie "discutia decisiva" cu privire la forma finala a legii consumatorului vulnerabil. "Trebuie gandite masuri de sprijin pentru consumatorul casnic. Avem in dezbatere la Parlament si chiar am discutat astazi in coalitie, luni vom avea discutia decisiva, la care vor participa ministrul Energiei si ministrul Muncii, pentru a stabili forma finala a legii consumatorului vulnerabil. Prin intermediul acestei legi, familiile cu venituri mai mici vor beneficia de o suma de bani pentru a-si achita factura in functie de venit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

