- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va depune la Parlament Programul de guvernare actualizat si lista ministrilor, dupa ce acestea vor fi discutate in forul de conducere al PNL. Premierul afirma ca, in termen de 15 zile, Parlamentul ar trebui sa programeze votul de investitura.

- Premierul Ludovic Orban a punctat, marți, la inceputul ședinței de Guvern, realizarile guvernarii PNL, in cele trei luni de mandat la Palatul Victoria, printre acestea numarandu-se restructurarea Guvernului, desecretizarea Dosar 10 august, dar și abrogarea recusului compensatoriu.Citește și:…

- ALDE a transmis joi ca premierul Orban ar trebui sa aiba o discuție cu miniștrii sai pentru a pune capat comunicarii haotice in spațiul public și ca Guvernul trebuie sa se decida asupra unui punct de vedere comun: sunt sau nu bani pentru majorarea pensiilor.”Premierul Ludovic Orban ar trebui…

- PSD a anuntat, prin vocea liderului sau interimar, Marcel Ciolacu, ca va depune motiune de cenzura, dupa ce Guvernul Orban a decis sa isi angajeze raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "O sa depunem o moțiune de cenzura impreuna cu primii parteneri, cu grupul UDMR. Și va spun…

- Guvernul discuta legile pentru care isi va asuma raspunderea in Parlament Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres. Guvernul dezbate pachetele de legi pentru care va face prima angajare a raspunderii în fata Parlamentului. Este vorba de legea privind…

- Premierul Ludovic Orban a declarat in direct la Digi24 ca in fiecare zi se mai gasește cate ceva facut de fosta guvernare, pe care a acuzat-o de ”iresponsabilitate crasa”. Orban a dat exemplul Tarom, unde s-au luat numai ”decizii tampite” și a spus ca se va ține de cuvant și va desecretiza raportul…