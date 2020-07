Stiri pe aceeasi tema

- Orban spune ca multe terase aveau ponturi cand se vine in control, așa ca, in ciuda sesizarilor clare, toata lumea era in regula. In aceste condiții, el cere ca aceste controale sa se faca „brusc". „Luam in calcul intensificarea controalelor peste tot unde avem informații privitoare la incalcarea…

- "Sedinta de azi are un singur punct pe ordinea de zi, si anume instituirea unor masuri de sanatate publica in situatii de risc epidemiologic si biologic. Exista baza legala si inainte pentru toate masurile pe care le-am luat si ma intreb unde am fi fost daca nu am fi putut lua aceste masuri de carantina…

- CHIȘINAU, 18 iun - Sputnik. Premierul Ion Chicu a fost invitatul emisiunii „Contrapunct” cu Eduard Maceac. Intr-un interviu oferit in exclusivitate in studioul Sputnik Moldova, șeful Guvernului a vorbit despre viitorul Executivului pe care il conduce, situația privind coronavirusul și posibilitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale (CCR), vineri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru declararea datei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon, informeaza Administratia Prezidentiala. In data de 19 mai 2020, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea…

- Partidul Ecologist Roman acuza Parlamentul de tradare nationala si cere o pozitie publica a presedintelui Romaniei privind promulgarea Legii nr. 28/ 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare.„Dupa gafa parlamentarilor privind adoptarea…

- „Pregatim un act normativ împreuna cu Ministerul Muncii ca pentru persoanele vulnerabile, pentru persoanele care sunt sub incidenta Legii venitului minim garantat sa putem sa asiguram un numar de masti fara sa fie obligati sa le cumpere”, a afirmat seful Executivului. Maști…

- Persoanele cu venituri mici vor beneficia de masti de protectie gratuite, in baza unui act normativ care va fi adoptat in sedinta de guvern de saptamana viitoare, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban . „Pregatim un act normativ impreuna cu Ministerul Muncii ca pentru persoanele vulnerabile, pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , a trimis astazi Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Mai jos redam integral comunicatul Administrației Prezidențiale: La data de 23 aprilie 2020, Parlamentul Romaniei a…