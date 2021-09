Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca partidul se afla, in sondajele de opinie, "aproape la fel de jos" ca in anul 2017 din cauza „insatisfactiei publice fata de guvernare” si „dezvaluirilor despre Florin Citu”. In 2017, PNL era cotat in jurul a 20 de procente. "Credeti dumneavoastra ca…

- "Ce le datoram lor, ministrilor? Cum sa accept ca un ministru sa dea afara sapte liberali numai pentru ca ei sunt sustinatorii presedintelui Partidului National Liberal care l-a propus pe ministrul respectiv: pai ce, el e seful nostru sau el e omul care a ajuns in functie datorita noua?", a afirmat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca partidul se afla, in sondajele de opinie, „aproape la fel de jos” ca in anul 2017, el aratand ca este nevoie de o „recredibilizare”. „Caderea Partidului National Liberal se datoreaza insatisfactiei publice fata de guvernare, se datoreaza dezvaluirilor despre…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, il critica pe premierul Florin Citu pentru decizia de a aloca fonduri catre primari in perioada de campanie pentru alegerile interne din partid, el amintind ca pentru un gest similar presedintele Klaus Iohannis a depus o plangere penala pe numele lui Liviu Dragnea. „Pai…

- Ultimele zile de campanie electorala i-au determinat pe liberali sa iși aduca noi acuze. In timp ce Ludovic Orban spune ca echipa lui Cițu seamana cu o junta, de partea cealalta, oamenii lui Cițu spuna ca actualul președinte face declarații impotriva partidului. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat…

- Florin Cițu nu ar trebui sa fie președintele PNL dupa ce a fost condamnat in SUA pentru ca a condus autoturismul sub influenta alcoolului și pentru ca justitia americana l-a acuzat si pentru ca nu a mai returnat 7.000 de dolari imprumutati de la o banca. Asta au indicat majoritatea respondenților la…

- „Guvernul este emanatia Partidului National Liberal si nu Partidul National Liberal este emanatia Guvernului. Guvernul trebuie sa asculte de forurile statutare ale PNL si nu Guvernul este acela care trebuie sa dea dispozitii PNL si forurilor statutare ale PNL, asta e logica.Un coleg mai tanar a spus…

