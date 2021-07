Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare a decis imbunatatirea legislatiei in contextul cresterii preturilor la materialele de constructii, astfel incat valoarea contractului sa fie actualizata in functie de aceste cresteri, a anuntat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban. "Am discutat un subiect foarte important…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”, informeaza Mediafax. Alexandru Muraru este cunoscut…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a reiterat, sambata, ca oamenii care reprezinta partidul la guvernare sunt hotarati de forurile statutare ale PNL si “niciunui membru al PNL nu i se poate conditiona sustinerea in cariera politica in functie de optiunea politica pe care…

- Prim-ministrul Florin Citu l-a sfidat in fața pe Ludovic Orban, omul care l-a pus premier, la Consiliul Național al PNL, declarand ca e nevoie de "un alt tip de politician", in conditiile in care Romania si Europa se schimba. "Cat priveste candidatura, din punctul meu de vedere cred ca este…

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata ca opinia lui Emil Boc, care a anunțat ca il susține la conducerea PNL, il onoreaza și il responsabilizeaza. Cițu a fost intrebat sambata daca va candida la alegerile pentru conducerea PNL, dupa ce mai mulți lideri ai partidului, printre care și Emil Boc și-au…

- „Aceasta este o discutie a premierului care a anuntat ca va avea o discutie cu presedintele PSD. In ce ma priveste pe mine, eu cred ca PNRR este rodul unei consultari ample care a fost facuta in societatea romaneasca, consultare la care au participat practic aproape orice actor important din societate,…