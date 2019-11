Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a cerut, in ședința de guver,n de joi, ca autoritatile locale au sabotat interventia in cazul navei cu peste 14 000 de oi, rasturnate in Portul Midia. Premierul le-a solicitat miniștrilor și președintelui ANSVSA demiterea tuturor celor implicați in aceasta operatiune."Nu vreau…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca se va face o evaluare pe fiecare din institutiile aflate in subordinea ministerelor Transporturilor, Internelor si Agriculturii care au actionat in cazul navei cu oi...

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de interne, a facut declarații la sediul MAI despre cazul polițiștilor agresați in Valcea, in urma unei intervenții."In ceea ce privește cazul celor doi polițiști din Valcea care au fost atacați in timpul unei misiuni, va pot confirma ca cei doi agresori…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca a mai demis un rand de reprezentanti ai PSD, insa cea mai mare placere i-a facut sa o demita pe Olguta Vasilescu, despre care a constatat ca era consilier al premierului. Viorica Dancila anunta ca PSD va depune o motiune…

- Premierul Ludovic Orban a convocat, in aceasta seara, o sedinta de urgenta de guvern. El a chemat conducerile MAE, MAI, STS si AEP, pentru a discuta despre alegerile prezidentiale de duminica. Seful executivului vrea sa se asigure ca procesul electoral se va desfasura atat in tara, cat si in strainatate…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, dupa ce guvernul a decis sa trimita Comisiei Europene doua noi propuneri de comisar european (Adina Valean și Siegfried Mureșan) intrebat fiind daca Romania iși va pastra portofoliul Transporturi sau va fi un schimb cu Extinderea UE, ca daca se ajunge…

- Asa-numitul ministru de Interne de la Tiraspol, Ruslan Mova, a fost surprins de camerele de supraveghere de pe Aeroportul International Chisinau cum este ajutat de catre politistii de frontiera, subordonati Ministerului de Interne de la Chisinau, sa treaca fara primejdie prin Aeroport.

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a trimis o reactie in ceea ce priveste comportamentul avut de o operatoare 112 cand a fost apelata de o femeie batuta in autogara din Zalau. STS „condamna limbajul operatoarei“ si sustine ca a inceput o cercetare a acesteia.