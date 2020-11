Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a transmis, vineri, reprezentantilor mediului de afaceri ca guvernarea liberala isi doreste un "climat legislativ-fiscal stabil, predictibil", subliniind ca pentru a putea asigura stabilitatea fiscala, autoritatile vor trebui sa aiba "un control mai bun al costurilor bugetare"…

- "La scoala nu se infecteaza, dar se infecteaza in alte locuri. Cand nu sunt sub supravegherea parintilor, bunicilor sau a profesorilor. Si, slava Domnului, sunt destule ocazii in care tinerii sunt liberi, se intalnesc... Adolescentii, nu numai la noi, in foarte multe tari din Europa- astea sunt analize…

- Jumatate din mediul de afaceri este afectat de pandemie si sute de mii de oameni si-au pierdut joburile, insa ce este mai greu de acum incolo va veni, pentru ca se apropie scadentele la plata unor impozite si rate la banci, a declarat Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane…

- Masura de sprijin pentru capital de lucru in cazul IMM-urilor va fi deschisa pe 26 octombrie, a declarat Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), vineri, la finalul intrevederii pe care reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea…

- „Propunerea pe care Romania o va face Comisiei Europene privind Planul national de recuperare si rezilienta a fost principala tema de discutie in cadrul consultarilor de astazi ale premierului Ludovic Orban cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei. Consultarile au avut loc in perspectiva…

- Corpul de control al prim-ministrului a realizat o acțiune de documentare la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989 („SSRML”). Perioada supusa verificarilor este 1 ianuarie 2017 - prezent.Citește…

- Includerea in categoria pietelor emergente de catre FTSE Russell sustine eforturile pietei de capital de crestere a fluxurilor investitionale catre piata romaneasca, avand in vedere ca fondurile straine care investesc pe pietele emergente sunt estimate la o valoare de aproximativ 30 de ori mai mare…

- Orban afirma ca sistemul fiscal din Romania este competitiv și Guvernul nu are intentia sa il modifice Sistemul fiscal din Romania este unul competitiv, iar Guvernul nu are intentia sa-l modifice, a declarat luni premierul Ludovic Orban. "Obiectivul nostru este revenirea economică şi creşterea…