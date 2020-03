Premierul Ludovic Orban a declarat ca obiectivul cel mai important fixat de autoritatile guvernamentale in acest moment este limitarea raspandirii infectiei cu noul coronavirus, adaugand ca exista cateva directii clare de actiune in acest sens, printre care cresterea capacitatii de diagnosticare si solutionarea penuriei de echipamente de protectie. "Avem cateva directii clare de actiune. Obiectivul cel mai important este limitarea raspandirii infectiei coronavirus. Pentru a limita raspandirea apelam la diferite categorii de masuri. Stim foarte bine ca exista riscul ca distribuirea in comunitate…