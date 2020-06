Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, in cadrul schimbului de opinii cu ambasadorii statelor membre ale UE la Bucuresti privind modul de gestionare a crizei pandemice pe continent, ca "acum, cand din punct de vedere sanitar lucrurile incep sa reintre pe fagasul normal, deviza Guvernului este 'Economia, inainte de toate!'". Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Guvernului, in cadrul videoconferintei, organizata de Presedintia croata a Consiliului Uniunii Europene, prim-ministrul roman a trecut in revista cu acest prilej masurile deja adoptate si o parte din planurile Guvernului…