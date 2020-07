Deschiderea punctului de trecere a frontierei romano-ucrainene din Isaccea, Romania, spre Orlovka, Ucraina, va fi discutata saptamana viitoare in sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, a declarat vineri, la Tulcea, premierul Ludovic Orban.



Punctul de trecere a Dunarii cu bacul va fi inclus intr-o hotarare de guvern care va avea in vedere redeschiderea unor puncte similare din tara a caror activitate a fost suspendata in timpul starii de urgenta declansata din cauza pandemiei cu noul coronavirus.



"Am stabilit impreuna cu domnul ministru Bode ca vom avea…