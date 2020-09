Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata, la intalnirea cu candidații PNL din județul Valcea, ca maștile de protecție impotriva coronavirusului au „un mare avantaj”, acela ca oamenii se privesc acum in ochi.„Bine v-am gasit, dragi colegi. Chiar daca avem maști, bucuria revederii ni se citește…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca premierul Ludovic Orban le-a distrus valcenilor "sperantele ca vor avea apa curata" prin revizuirea documentatiei unui proiect de infrastructura care era "la cheie". "Ce mai cauta Orban la Valcea?! Dincolo de gogosile electorale, trebuie sa ii priveasca in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut duminica liberalilor bistriteni care candideaza la alegerile locale sa transmita electoratului ca „PSD nu se mai intoarce la guvernare inca vreo zece ani de acum incolo”, ca tot Ardealul va fi liberal, mai putin Harghita si Covasna.

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, solicita judecarea cu celeritate a contestatiei privind achizitia de masti de protectie sanitara pentru persoanele defavorizate, astfel incat sa se poata incheia contractul si, in termen de o saptamana, acestea sa poata fi distribuite. "Din pacate, ne-am confruntat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidati comuni la primariile de sector din Bucuresti in perspectiva alegerilor locale din septembrie. Daca la inceputul saptamanii Barna se plangea…

- Așa cum in trecut Partidul Național Liberal a lansat doctrina Prin noi inșine, liberalii de astazi au lansat Planul Național de Investiții cu scopul de a moderniza și de a dezvolta statul roman. In data de 1 iulie 2020, guvernul PNL, condus de catre Prim-ministrul Ludovic Orban, a anunțat lansarea noului…

- Președintele organizației județene a Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, atrage atenția ca in ”fabulosul” Plan de redresare economica pe perioada 2021-2027 lansat de Guvernul liberal, este omisa tocmai Autostrada Nordului, cea care leaga Bucovina de vestul țarii. Asta in condițiile in care…