Orban, la fel de cinic ca Iohannis

- Pe langa temele legate de pandemia de coronavirus, organizarea alkegerilor si inceperea anului scolar in conditii de siguranta, presedintele Iohannis a fost intrebat si cum vede motiunea de cenzura pe care PSD a anuntat ca o va depune impotriva guvernului Orban. "Atunci cand a fost inlaturat,…

- Guvernul s-a reunit la ora 18.30, insa premierul Orban a anuntat ca hotararea de prelungire a starii de alerta va fi adoptata saptamana viitoare. Hotararea trebuie adoptata de Parlament in termen de 5 zile, iar in cazul unui vot negativ, masurile isi pierd efectul. Un vot previzibil este cel de respingere.…

- Linia presedintelui Klaus Iohannis si a guvernului Orban, de prelungire a perioadei de aplicare a starii de alerta, nu prea e pe placu actualului lider al PNL Timis, primarul Timisoarei. El a initiat si un sondaj printre fanii sai de pe Facebook, unde opiniile exprimate sunt clar impotriva mentinerii…

- „Așa cum am spus, Guvernul PNL va incerca sa prelungeasca starea de alerta! Tot așa cum am spus inca de acum cateva zile, ALDE nu va vota aceasta prelungire la prelungire! De ce? Motivele sunt multiple. In primul rand, Guvernul ia decizia de a ne ține alertați inca o luna bazandu-se…

- Reguli noi pentru vizitele din penitenciare, care au fost interzise pe perioada starii de urgența. Detinutii vor beneficia, pe timpul starii de alerta, de vizite intime doar daca vizitatorul aduce o adeverinta medicala care arata ca nu are Covid-19. Adeverinta trebuie sa fie emisa de epidemiolog…

- Tesla pare sa iși revina rapid dupa criza coronavirus. Fabricile de automobile si de baterii ale Tesla din Fremont, California, respectiv din Sparks, Nevada, au revenit la programul normal de lucru, cu unele masuri de precautie legate de sanatate, transmite CNBC.Citește și: Klaus Iohannis…

- Fostul judecator CCR Toni Grebla spune ca limitarea libertaților in stare de alerta nu este permisa și ca Guvernul a creat mai multa confuzie prin legea care prevede sancțiuni pentru romani și in stare de alerta. Asta pentru ca deja starea de alerta era reglementata printr-un OUG care nu permitea…

- Fostul premier Adrian Nastase a deschis un proces la Curtea de Apel Bucuresti, in care solicita judecatorilor anularea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis, prin care i-a fost retras Ordinul National "Steaua Romaniei", decoratie primita in 2002, scrie Agerpres. Decorația i-a fost retrasa…