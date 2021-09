Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri in PNL Bucuresti. Pentru functia de presedinte candideaza atualul lider al PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, si primarul Sectorului 6, liderul liberalilor din sector Ciprian Ciucu. Violeta Alexandru are sustinerea presedintelui PNL, Ludovic Orban, in timp ce Ciprian Ciucu este sustinut de premierul…

- Dupa ce documentul mazilirii lui Ludovic Orban, elaborat de oamenii lui Florin Cițu, a ajuns in presa, președintele PNL reacționeaza și spune ca responsabilii de folosirea resurselor publice intr-o campanie politica trebuie sa plece de la Guvern.„Daca este adevarat acel document, cine l-a elaborat și…

- Vasile Blaga a reintrat in scena. In prezent europarlamentar, Vasile Blaga, unul dintre autorii fuziunii dintre PNL si PDL, le-a cerut celor doi candidați la șefia liberalilor, Florin Cițu și Ludovic Orban, sa ii „struneasca” pe „naravasii” care „dau de mancare presei”. In plus, Blaga a spus ca „acea…

- Prefectul George Lazar a fost ales, sambata, presedintele filialei PNL Neamt, cu 357 voturi, in timp ce contracandidatul sau, deputatul Laurentiu Leoreanu, a fost votat de 110 delegati. Noul presedinte al PNL Neamt, care a anuntat ca il sustine pe Florin Citu pentru presedintia partidului, a declarat,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Braila, Francisk Chiriac, s-a aratat nemultumit de faptul ca Guvernul ar fi oprit finantarile pentru proiectele realizate prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), pe motiv ca nu ar mai fi fonduri suficiente. El a precizat ca, in prezent, institutia…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un atac impotriva premierului Florin Cițu, contracandidatul sau pentru șefia PNL. Ludvic Orban susține ca e nevoie și de carisma și de emoție pentru a conduce un partid. „Nu vorbim de alegerea unui tehnocrat intr-o funcție administrativa. Ci de alegerea…

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu spunand ca cineva are nevoia sa creeze senzația ca are un sprijin. Declarația a fost facuta duminica, la Piatra Neamț, la doar o zi dupa ce conducerea filialei a anunțat ca il sprijina pe Cițu in cursa pentru funcția de președinte PNL. Președintele PNL,…

- „Era neagra, a zis ca daca nu o votez, imi baga dosarul acum, in prima linie, sa ma decada din dreptul de a deține o funcție publica, se ocupa ea sa bage dosarul acum, cu celeritate.Femeia susține ca a fost amenințata și șantajata chiar de șefa filialei Sector 2, Monica Anisie. Iar acuzațiile nu se…