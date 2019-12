Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni la nivel inalt in cadrul Uniunii Europene, dupa ce mai multe țari au anunțat ca nu vor vota un proiect deosebit de important la nivel european. Programul „Green New Deal” muta initiativa din strada in cancelariile institutiilor UE.

- Consiliul Fiscal apreciaza ca balanta riscurilor in ceea ce priveste politica fiscal-bugetara 2020-2022 inclina mai degraba pe partea negativa, ceea ce inseamna atingerea unui deficit bugetar mai mare decat cel proiectat in strategia fiscal-bugetara a Guvernului, arata CF in opinia publicata joi.Legea…

- Programul intalnirii celor doi cuprinde convorbiri tete-a-tete, iar la finalul intrevederii vor sustine o declaratie de presa comuna. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intalnirii vor fi discutate, in principal, aspecte legate de Agenda Strategica a Uniunii pentru 2019-2024,…

- Orban a facut analiza situției economice cu guvernatorul BNR și cu antreprenorii. Ce masuri are in vedere, in cazul unui deficit de 4% 55 de secretari de stat au fost concediati. Inlaturarea oamenilor neperformanti din aparatul de stat, dar si reducerea cheltuielilor publice, sunt masuri urgente luate…

- Liderul UDMR a subliniat ca ar fi bine ca noul guvern sa fie votat de Parlament cat mai repede, saptamana viitoare, mentionand ca sunt multe provocari in aceasta perioada - rectificarea bugetara, nominalizarea comisarului european si noul buget. "Sunt multe provocari in timpul campaniei in…

- Biroul Politic National al PNL se reuneste, joi, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Marti si miercuri, Ludovic Orban a incheiat…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana la 31 octombrie, în pofida acelei scrisori nesemnate pe care premierul Boris Johnson a fost forțat de opozanții sai sa o trimita blocului comunitar pentru a cere o amânare a Brexitului, a transmis Guvernul de la Londra duminica, potrivit Reuters.„Vom…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.Pe agenda de discutii a reuniunii se afla subiecte care se refera, in principal, la viitorul…