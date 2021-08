Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rares Bogdan, sustinator al lui Florin Citu pentru functia de presedinte al PNL, se declara „tulburat” de afirmatiile facute duminica de presedintele formatiunii, Ludovic Orban, cu privire la ingerintele din afara partidului in campania pentru alegerile interne pentru sefia PNL. El…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban afirma ca „cine umileste presedintele Partidului National Liberal, umileste Partidul National Liberal in ansamblul sau si, la urma, il umileste pe fiecare dintre membrii Partidului National Liberal, provocand un grav deserviciu noua, fiecaruia dintre noi”. Afirmatia…

- Firma de paza a inconjurat scena in care urma sa fie ales președintele PNL Sector 4. Surse liberale susțin ca, unul dintre bodyguarzi l-ar fi imbrancit pe Ludovic Orban in momentul in care acesta a vrut sa urce pe scena."Ce s-a intamplat nu este corect. De cand sunt eu in PNL nu am vazut bodyguarzi…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a convocat joi, 17 iunie a.c., o conferința de presa organizata la sediul PNL Ialomița. «Mi-ar fi foarte greu sa decid intre Dragoș Soare și Luminița Barcari... Dar nu eu sunt cel care voi alege!» a declarat Ludovic Orban in cadrul conferinței de presa. Președintele PNL…

- Vantul schimbarii este destul de prezent in PNL, spune Daniel Fenechiu, care a anunțat ca il susține pe Florin Cițu la șefia partidului. „Și eu constat ca și alții ca in momentul de fața exista o anumita situație nu foarte fericita in partid, cu doi centri de putere. Pe de alta parte, constat ca Florin…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca va respecta o eventuala decizie de inlocuire a sa de la conducerea Camerei Deputatilor, daca va pierde alegerile interne in fata premierului Florin Citu si daca viitoarele structuri de conducere ale partidului vor stabili acest lucru dupa Congresul…

- Orban a fost intrebat daca Florin Cițu va mai ramane in fruntea guvernului in cazul in care va pierde alegerile interne din PNL. ”Nu discutam despre acest subiect in momentul de fața. Suntem intr-o competiție interna și important e ca membrii PNL sa iși exprime propria parere prin intermediul votului”,…

- Intrebat despre posibila candidatura a premierului Florin Cițu la șefia PNL, Ludovic Orban a spus ca ”deocamdata e o presupunere, nu comentez presupuneri”.„Eu mi-am anunțat transparent candidatura, obiectivul meu e ca PNL sa serveasca in continuare interesele Romaniei”, a spus Ludovic Orban.Președintele…