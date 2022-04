Stiri pe aceeasi tema

- “Ne vom aminti aceasta victorie pana la sfarsitul vietii, pentru ca a trebuit sa luptam cu un numar imens de adversari: aripa stanga locala, aripa stanga internationala, birocrati de la Bruxelles, toti banii sii institutiile imperiului Soros, media internationala si presedintele Ucrainei. Nu am avut…

- Orașe importante ale Ucrainei sunt distruse de bombardamentele zilnice ale armatei lui Vladimir Putin. Proiectilele rusești cad peste cartiere de locuințe, centre comerciale, școli și spitale, scrie Digi24. Azi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski așteapta decizii importante la summit-urile NATO,…