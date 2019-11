Orban l-a dat afara pe seful de la Protectia Consumatorilor, numit acum patru luni

Stiri pe aceeasi tema

- Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor a fost demis in aceasta seara, printr-o Ordonanta de urgenta. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Mihaela Irina Ionescu a fost numita, prin aceasi ordonanta, presedinte interimar la conducerea Autoritatii,…

- Nicolae Cristian Stanica a fost numit in functia de presedinte al Comisiei Nationale pentru Strategie si Prognoza, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Seful Executivului i-a numit tot luni in functia de consilier…

- ​Una dintre ultimele decizii emise de fostul premier Viorica Dancila a fost numirea Lilianei Minca la Ministerul Finanțelor în funcția de secretar general adjunct, postul având caracter temporar. Asta se întâmpla pe data de 4 noiembrie seara, atunci fiind publicata în Monitorul…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a fost numit seful Cancelariei premierului Ludovic Orban. Decizia a fost semnata marti de premierul Ludovic Orban si publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot marti, premierul Ludovic Orban a semnat si decizia de eliberare din functia de sef al Cancelariei,…

- Noul sef al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, face revolutie in cadrul institutiei. Instalat in functie in 8 august 2019 de catre Viorica Dancila, fostul sef al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta este cunoscut…