- Președintele PNL Ludovic Orban a facut, marți, declarații la Parlament, inconjurat de zeci de susținatori și a facut apel la refacerea coaliției de guvernare alaturi de USR PLUS și UDMR, pentru a pune capat crizei politice. “Singura coaliție care poate asigura guvernarea este coalitia care s-a format…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca partidul „a pierdut masiv din incredere” si dupa 30 mai, in interiorul formatiunii, s-a declansat o lupta „foarte dura”, cu instrumente care „nu sunt specifice democratiei”. „Pana in data de 30 mai, lucrurile au functionat. PNL a fost stabil, pe…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca partidul "a pierdut masiv din incredere" si dupa 30 mai, in interiorul formatiunii, s-a declansat o lupta "foarte dura", cu instrumente care "nu sunt specifice democratiei". "Pana in data de 30 mai, lucrurile au functionat. PNL a fost…

- Ludovic Orban, președintele PNL, crede ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, poate rezolva imediat criza politica de la București. Este nevoie de un un tete-a-tete cu cei implicați, nu știu de ce nu o face, spune Orban. „Președintele poate rezolva criza… un tete-a-tete de 15 minute cu cei implicați”,…

- „Trebuie sa ai ceva in fața ca sa ravnești și sa ajungi pe scaunul pe care au stat personalitați precum Mircea Ionescu Quintus ori Theodor Stolojan. Nici nu ți s-a uscat cerneala pe carnetul de membru și vrei sa devii președintele PNL. Este indrazneala, asta ca sa nu spun altceva. Sa vii ca premier,…

- Președintele PNL Ludovic Orban se simte tradat in propriul partid. El a spus vineri ca dupa 31 de ani de activitate in partid in loc de mulțumire, a primit “șuturi in fund și cuțite in spate.” Orban a spus ca la Congresul PNL candideaza pentru un nou mandat, nu pentru el, ci pentru ca PNL […] The post…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sugerat ca Florin Citu si-a depus candidatura pentru sefia partidului doar dupa consultarea presedintelui Klaus Iohannis. De asemenea, solutie pentru iesirea din criza este considerata retragerea lui Florin Citu din functie.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca cel care va pierde alegerile la Congresul din 25 septembrie, isi va pierde legitimitatea si pentru functia administrativa pe care o ocupa, indiferent ca e vorba de functia de premier sau de presedinte al Camerei Deputatilor. Orban a mai explicat ca este…