Președintele PNL Ludovic Orban se simte tradat in propriul partid. El a spus vineri ca dupa 31 de ani de activitate in partid in loc de mulțumire, a primit "șuturi in fund și cuțite in spate." Orban a spus ca la Congresul PNL candideaza pentru un nou mandat, nu pentru el, ci pentru ca PNL […]