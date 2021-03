Stiri pe aceeasi tema

- „Eu voi face ce se hotaraste in cadrul coalitiei", a afirmat Orban la Parlament, intrebat daca va sustine amendamentul depus de liberalul Florin Roman la legea bugetului de stat pe anul 2021.Orban a precizat ca amendamentul a fost depus fara semnatura sa.„A depus amendamentul, vedeti ca l-a depus fara…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca va sustine amendamentul referitor la calatoriile gratuite cu trenul pentru studenti, in cazul in care coalitia de guvernare va lua o decizie in acest sens.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, susține propunerea ca studentii sa primeasca gratuitate pentru 12 calatorii dus-intors cu trenul intre localitatea de domiciliu si cea unde studiaza....

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca ar vota propunerea ca studentii sa primeasca gratuitate pentru 12 calatorii dus-intors cu trenul intre localitatea de domiciliu si cea unde studiaza. "Da, sunt convins ca aceasta propunere ar putea sa treaca. Ea prevede un numar de…

- Ludovic Orban a precizat ca va fi mentinuta gratuitatea transportului pentru studenti, insa doar pe ruta dintre localitatea de domiciliu si cea in care isi efectueaza studiile. Liderul PNL a adaugat ca studentii vor beneficia in continuare de reducerea cuantumului calatoriilor. "Am vazut ca…

- PNL și-a stabilit mai multe echipe de negociatori, atat pentru consultarile de la Cotroceni, dar și pentru negocierile care vor avea loc in Parlament pentru imparțirea funcțiilor și a comisiilor. Din echipa care va merge la Cotroceni fac parte: Ludovic Orban, Florin Cițu, Rareș Bogdan, Robert Sighiartau.…