- Ludovic Orban a pus tunurile pe Klaus Iohannis, dupa ce presa a dezvaluit un posibil caz de plagiat al premierului Nicolae Ciuca. Daca in urma acuzației de plagiat Nicolae Ciuca nu-și da demisia de buna voie din funcția de premier, cel care trebuie sa-i solicite demisia este chiar Iohannis, afirma Ludovic…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, susține ca in cazul in care se verifica informațiile conform carora Nicolae Ciuca și-a plagiat teza de doctorat, atunci premierul ar trebui sa demisioneze. Cioloș ii cere președintelui Klaus Iohannis sa intervina, asta pentru ca a promis ”toleranța zero fața de orice…

- Deputatul Ionel Danca, fost purtator de cuvant in Guvernul Orban si-a dat demisia, joi, din grupul parlamentar PNL, el urmand a activa ca neafiliat. Este al patrulea liberal care paraseste grupul PNL, dupa plecarea lui Ludovic Orban. Miercuri, si-au anuntat demisiile deputatii Ionel Stefan si Alexandru…

- Ludovic Orban a anuntat, in aceasta seara, ca demisioneaza saptamana viitoare din grupul parlamentar al PNL, informeaza Realitatea.net. "Decizia de a l propune pe Nicolae Ciuca premier nu a fost a PNL, ci a lui Iohannis. PNL nu mai exista, este prelungirea fara vointa a lui Klaus Iohannis.Romania e…

- Ludovic Orban ii cere DEMISIA lui Florin Cițu de la șefia PNL: „Un om care nu mai are nicio șansa sa fie premier” Ludovic Orban ii cere DEMISIA lui Florin Cițu de la șefia PNL: „Un om care nu mai are nicio șansa sa fie premier” Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, s-a dezlanțuit și a cerut demisia…