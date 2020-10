Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca in urmatoarea perioada vor fi facute investitii importante in infrastructura de sanatate, urmand sa fie alocate 4 miliarde de euro. "As incepe prin a accentua informatia ca Romania este singura tara din UE care in primul semestru al anului 2020 a crescut…

- “As accentua informatia ca Romania este singura tara din Uniunea Europeana care in primul semestru al anului 2020 a crescut investitiile raportat la perioada echivalenta a anului 2019. De asemenea, informatia ca nivelul investitiilor publice, desi suntem in criza economica generata de criza sanitara,…

- "Romania este singura tara din UE in care, in primul semestru din 2020, au crescut investitiile raportat la perioada echivalenta a anului 2019", a spus Ludovic Orban la Videoconferinta News.ro „RoInvest. loading...

- Dupa ce Romania a inregistrat pentru a treia zi consecutiv peste 3.000 de cazuri noi de coronavirus in 24 de ore, Ludovic Orban a facut o vizita care nu era trecuta pe agenda oficiala a premierului la sediul DSP București. Ieri, președintele Klaus Iohannis a facut și el o vizita la DSP București, dar…

- Situatia magazinelor din retailul nealimentar continua sa fie una extrem de dificila la aproape 3 luni de la redeschiderea centrelor comerciale de tip mall, anunta Organizatia Patronala a Retailerilor din Romania, RORETAIL. Dupa o usoara revenire a vanzarilor in ultimele doua saptamani din luna iunie,…

- Ziarul Unirea Un nou AJUTOR pentru Romania din partea UE: Fonduri de peste patru miliarde de euro pentru sanatate Romania va beneficia de fonduri europene de peste patru miliarde de euro, destinate investitiilor in sanatate, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban, citat de Agerpres.ro. Prezent…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca a fost oprita cresterea cazurilor de Covid-19, precizand ca numarul persoanelor diagnosticate este mai mic decat cel din ziua echivalenta a saptamanii trecute. Premierul s-a referit la masurile ce vor mai fi impuse, in urmatoarea perioada.

- Premierul Romaniei, Ludovc Orban, a vorbit in cursul serii de duminica despre situația disperata din Romania, ținand cont ca s-a inregistrat pentru a doisprezecea zi consecutiva un numar de peste 1000 de imbolnaviri noi. Acesta explica ce ii așteapta pe romani in urmatoarea perioada și cine se face…