- Prim-ministrul Ludovic Orban a evocat prioritatea acordata de Guvernul de la Bucuresti obiectivului incheierii cat mai rapide a Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) in cadrul unei intrevederi cu Vera...

- "Mesajul nostru este foarte clar: respectam valorile, principiile si prezenta importanta a fiecarei tari in procesul decizional. Suntem gata sa fim integrati in spatiul Schengen. Respectam toate criteriile tehnice. Romania este o tara democratica, foarte pro-europeana si care a aratat in ultimii…

- O delegație a Comisiei Europene se afla la București timp de trei zile, in cadrul misiunii de evaluare a stadiului indeplinirii recomandarilor facute autoritaților romane in ultimul raport MCV publicat in octombrie 2019. Potrivit Guvernului, delegația de experți se afla la București pana miercuri și…

- In plin scandal politic, Comisia Europeana face inspecție in Romania. O delegație a Comisiei Europene efectueaza de luni pana miercuri o vizita la București, anunța Guvernul. Experții europeni se vor intalni cu reprezentanții instituțiilor responsabile in domeniile vizate de Mecanismul de Verificare…

- Gabriela Scutea este propunerea ministrului Justiției pentru preluarea funcției de procuror general al Romaniei.Gabriela Scutea a absolvit Facultatea de Stiinte Juridice la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (1995) si un master la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala din cadrul Universitatii…

- Ludovic Orban se intalnește cu șefa CE, Ursula von der Leyen. Discuții despre noul buget al UE, Pactul Verde, MCV Premierul Ludovic Orban are, joi, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discutiile vizand, printre altele, bugetul UE si Pactul Verde european. "Este o ocazie…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca, pentru incheierea Mecanismului de Cooperare si Verificare, Romania va trebui sa transpuna in practica recomandarile privind Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), iar o consultare a Consiliului Superior al Magistraturii pe aceasta tema…