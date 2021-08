Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca nu ocupa in prezent functia de prim-ministru deoarece USR PLUS, la negocierile pentru formarea actualului guvern, l-a preferat pe actualul premier, Florin Citu. „USR, in negocierile pe care le-am purtat, l-a preferat, intre mine si Florin Citu, la preferat…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni la B1TV ca viața in coaliția de guvernare e complicata, un motiv fiind acela ca o parte din USR-iști se comporta ca și cum ar fi in opoziție. "Eu am experienta convietuirii in coalitii (...), sunt un om (...) loial angajamentelor pe care si le-a luat.…

- UPDATE Dan Vilceanu a depus juramantul de investitura in funcția de ministru de Finanțe. Ceremonia a fost una extrem de scurta, in timpul careia președintele Klaus Iohannis nu a dat mana cu Vilceanu in momentul in care a preluat documentul semnat. „Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru…

- Orban a subliniat ca scandalul provocat de informația privind condamnarea premierului in SUA, dupa ce a condus sub influența alcoolului, și modul in care acesta a gestionat situația fac rau intregului partid. Liderul PNL a amintit ca, atunci cand și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat, a vorbit…

- Aceste alegeri nu sunt impotriva cuiva, sunt pentru un alt fel de a face politica. Europa se schimba, Romania se schimba, trebuie sa ne schimbam și noi și sa ne adaptam la ceea vor oamenii de la noi. Proiectul „Romania liberala” pentru urmatorii 8 ani este rețeta de succes pentru Romania, iar Florin…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a comentat, vineri, afirmatia lui Florin Citu potrivit careia ar fi convins o Romaniei sa fie prim-ministru. „Candidatul oficial la functia de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu”, a fost replica lui Orban, precizand, de asemenea,…

- Orban a fost intrebat daca Florin Cițu va mai ramane in fruntea guvernului in cazul in care va pierde alegerile interne din PNL. ”Nu discutam despre acest subiect in momentul de fața. Suntem intr-o competiție interna și important e ca membrii PNL sa iși exprime propria parere prin intermediul votului”,…