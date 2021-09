Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Constanta, ca este ”in comunicare” cu presedintele Klaus Iohannis, care nu i-a cerut niciodata sa nu candideze pentru un nou mandat de presedinte al partidului, anunța news.ro. Presedintele Partidului National Liberal,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Brasov, unde si-a prezentat motiunea cu care candideaza la funcsia de presedinte al PNL la Congresul partidului din 25 septembrie, ca el nu si-a dorit un nou mandat, dar nu a vazut alta solutie. Orban a subliniat ca nu el a decis sa candideze…

- „Am luat decizia de a candida pentru ca stiu ca am capacitatea, energia, forta, priceperea și daruirea pentru a duce, in continuare, Partidul National Liberal spre noi victorii politice in interesul Romaniei. Pentru mine, batalia pentru funcția de Președinte al Partidului Național Liberal nu este o…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca a luat decizia de a candida pentru un nou mandat la conducerea partidului pentru ca are "capacitatea", "energia", "forta", "priceperea" si "daruirea" pentru a duce, "in continuare", partidul spre "noi victorii politice" in interesul Romaniei, sustinand ca…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu participa la festivitațile cu ocazia Zilei Marinei, organizate la Constanța. Liderul PNL a transmis un mesaj pe pagina personala de Facebook, dar nu participa la festivitați. In același timp, președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu sunt prezenți…

- Jurnalistul Ion Cristoiu afirma ca scandalul creat in jurul premierului Florin Citu, in urma dezvaluirilor ca a facut inchisoare in America acum 20 de ani, ar putea fi consecinta unei incercari de retragere a acestuia din cursa pentru sefia PNL. Cristoiu a spus, in emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”,…

- Cine va caștiga șefia PNL se va inscrie cumva ca moștenitorul legal și oficial al lui Klaus Iohannis și va avea, in masura predictibilitații societații romanești, mari șanse sa pastreze puterea (sau mare parte din ea) dupa incheierea celui de-al doilea mandat la Cotroceni al actualului președinte. Acesta…

- "Discut frecvent cu toți poltiicieni și cred ca aceasta moțiune nu va trece. Mai sunt acele zvonuri, cum ca unii care nu ar trebui sa voteze vor vota, eu nu cred așa ceva. Avem o coaliție care a ințeles ca șansa ei este unitatea, iar acum are o foarte buna ocazie sa dovedeasca aceasta unitate. Eu sunt…