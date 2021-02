Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a afirmat, intrebat miercuri daca liberalii vor sustine amendamentul PSD la buget pentru cresterea alocatiilor pentru copii, ca exista un angajament al PNL, conform legii adoptate in 2019, de a dubla alocatia si ca din anul 2005 si pana in prezent dublarea alocatiilor a fost decisa in…

- Este oficial - alocațiilor copiilor nu mai cresc in perioada urmatoarea. PSD a depus o mie de amendamente la bugetul pe 2021, insa șeful PNL, Ludovic Orban, anunța ca acestea vor pica la vot și ca doar coaliția poate decide cand cresc salariile, pensiile sau alocațiile.Citește și: Proiect BOMBA…

- PSD continua lupta pentru creșterea alocațiilor copiilor și-i cheama alaturi pe toții romanii. Va lansa in scurta vreme o campanie online prin care oricine sa se poata adresa parlamentarilor puterii și sa le ceara sa voteze amendamentul PSD la buget. A ramas ultima soluție prin care, practic, toții…

- Potrivit amendamentului, creșterea alocațiilor este prevazuta astfel: pentru copiii de la 2 ani pana la majorat - de la 214 lei la 300 lei, iar pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0 și 2 ani, inclusiv pentru copiii cu dizabilitați, de la 427 lei la 600 lei, a adaugat prim-vicepreședintele PSD."Acest…

- Social-democrații vor depune in Parlament amendamente la bugetul de stat in vederea majorarii alocațiilor și pensiilor in 2021. „Toate promisiunile noastre din campanie, felul in care am argumetat in bugetul alternativ, vor fi in amendamente la buget. Am argumentat ca in aceleași condiții de deficit…

- Parlamentarii PSD vor depune in Parlament amendamente la bugetul de stat pentru majorarea alocațiilor și pensiilor in 2021, a anunțat purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, dupa ședința BPN de luni. „Putem sa gasim suficiente resurse”, susțin social democrații.

- Plenul Senatului a votat, miercuri, cu 75 de voturi ”pentru” și 56 de voturi ”contra” un proiect de lege care prevede ca alocația de stat pentru copii va crește cu 20% de la 1 ianuarie 2021, iar din 2022 alocația de stat pentru copii se va indexa anual cu rata medie anuala a inflației. Senatorii […]…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, legat de faptul ca actuala coaliție de guvernare vrea anularea dublarii alocațiilor, ca `sustenabil' este doar o crestere de 20% pentru anul viitor, și nu 40% asa cum promisese fostul guvern Ludovic Orban. Citește și: VIDEO George Simion (AUR) incepe…