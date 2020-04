Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat marti ca statul intentioneaza sa suporte partial, din bugetul fondului de somaj, salariul persoanelor care au fost in somaj tehnic si vor fi reangajate in momentul in care varful pandemiei va trece si activitatile economice vor fi repornite. "In ceea ce priveste somajul tehnic, trebuie sa va spun inca o data ca am ales aceasta varianta de a plati somaj tehnic si din considerente epidemiologice. (...) Aceasta masura de sprijin, in schimb, va avea o durata limitata, sa spun doua luni, dupa care, pe masura ce vom depasi varful epidemiei si incep sa reporneasca…