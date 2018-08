Orban, întâlnire cu Iohannis: Nu pot să vă spun tot ce a spus preşedintele 'Haideti sa nu intram chiar in detaliu, ca nu pot sa va transmit chiar tot ce a spus presedintele', a declarat Orban, intrebat fiind daca presedintele i-a si criticat pe liberali sau le-a adresat reprosuri. Ludovic Orban a spus ca liberalii s-au bucurat foarte mult de intalnirea cu Klaus Iohannis, care a durat trei ore. 'In primul rand ne bucuram foarte mult ca presedintele a fost alaturi de noi si ca am putut sa abordam subiecte extrem de importante, cum sunt subiectul Summitului Consiliului European care va avea loc la Sibiu in mai 2019. (...) De asemenea, am abordat summitul extrem de important… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis le-a spus liberalilor, reuniți in ședința Biroului Executiv de la Sibiu, ca nu se va implica in campania pentru europarlamentare și și-a reafirmat susținerea pentru liderul PNL, Ludovic Orban, potrivit unor surse politice, citate de Mediafax....

- Președintele Klaus Iohannis le-a spus liberalilor, reuniți in ședința Biroului Executiv de la Sibiu, ca nu se va implica in campania pentru europarlamentare și și-a reafirmat susținerea pentru liderul PNL, Ludovic Orban, potrivit unor surse politice. De asemenea, șeful statului le-a transmis ca „eu…

- Potrivit unor surse politice, presedintele Klaus Iohannis le-a spus liberalilor, reuniti in sedinta Biroului Executiv de la Sibiu, ca nu se va implica in campania pentru europarlamentare si si-a reafirmat sustinerea pentru liderul PNL, Ludovic Orban.

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la sedinta Biroului Executiv al PNL care are loc in sala de conferinte a unui hotel de cinci stele din municipiul Sibiu. Conform unor stenograme intrate in posesia redacției STIRIPESURSE.RO, Iohannis le-a cerut liberalilor sa il lase in pace pe prietenul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca a venit la sedinta informala a Biroului Executiv al PNL pentru a-i saluta pe liberali si pentru a le vorbi despre summitul care urmeaza sa fie organizat anul viitor la Sibiu, in contextul detinerii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene.…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa sambata la Consiliul National al Partidului National Liberal, au confirmat vineri, pentru Agerpres, surse politice. Seful statului a avut marti o alta intalnire cu mai multi liberali, intre care s-au numarat presedintele partidului, Ludovic Orban, si fostii…

- „Ieri (miercuri, n.r.) am avut o intalnire cu domnul presedinte Klaus Iohannis pe tema pregatirii preluarii si exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Am discutat atat despre stadiul pregatirii dosarelor si temelor de interes, cat si aspecte tehnice legate de organizare,…

- "Am convingerea ca s-a discutat, nu am nicio indoiala in privinta asta, ca domnul presedinte i-a atras atentia doamnei prim-ministru, chiar daca nu cunosc continutul acestor discutii. Dar sunt convins ca presedintele - care intotdeauna a manifestat o preocupare si o atitudine extrem de ferma in privinta…