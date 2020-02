Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat sambata, la Conferinta de alegeri a PNl Bucuresti, ca PNL a „renascut” in Bucuresti si a laudat tinerii care se afla la conducerea filialelor din Capitala, spunand ca Bucurestiul are o echipa care are forta capacitatea determinarea ”sa ofere fiecarui bucurestean…

- Ludovic Orban a spus ca Bucurestiul este inima Romaniei, care a fost bagata aproape in stop cardiac de o administratie incompetenta, corupta. Orban a laudat-o pe Violeta Alexandru pentru capacitatea de dialoga si pentru empatie. "Am crezut ca greu voi gasi un om care sa munceasca mai mult…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat sambata, la Conferinta de alegeri a PNL Bucuresti, ca Bucurestiul are nevoie de „spiritul liberal, de o organizare liberala” si de oameni care „stiu, pot si vor sa faca ceva pentru Romania”. UPDATE - Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau,…

- "Nu ar fi mai "bine" sa inființeze Gabriela Firea o companie municipala de amenințat cu datul in judecata? Oricum amenința de 3 ori pe zi. Treaba cand o face? Bucureștiul n-are nevoie de circ. Are serioasa nevoie de soluții (multe spuse in spațiul public) și de facut treaba. De dimineața pana…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, vine cu precizari legate de proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, spunand ca se va ține cont de situația celor cu pensii mici și ca masura va respecta deciziile Curții Constituționale. Ce spune Ludovic Orban despre cumulul…

- "Guvernul anterior a mintit. A mintit in privinta veniturilor si a cheltuielilor. Veniturile sunt mai mici cu 18 miliarde de lei, peste 10 miliarde venituri de pe plan intern care erau puse din pix nu existau. Daca nu faceam rectificare bugetara ei n-au prevazut bani pentru pensii. Nu aveam…

- Acțiunea organizata cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, este o acțiune a clubului Rotary, District 2241 Romania si Republica Moldova, sub deviza Alba Iulia 101. La acțiune sunt prezente aproximativ 300 persoane din diferite zone ale țarii și din Republica Moldova. Programul a inceput cu proiectia…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a depus o cerere prin care solicita construirea salii polivalente, aflata in plan de mai multi ani, cu fonduri de la Compania Nationala de Investitii, a afirmat marti premierul Ludovic Orban, care a precizat ca va ''analiza cu maxima atentie'' situatia,…