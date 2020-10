Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat in ședința de guvern de miercuri ca indicele cumulat al cazurilor noi de COVID la mia de locuitori se calculeaza raportat la numarul persoanelor actualizat saptamanal de Evidenta Populatiei.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca indicele cumulat al cazurilor noi de COVID la mia de locuitori se calculeaza raportat la numarul persoanelor actualizat saptamanal de Evidenta Populatiei. "Ieri a fost o dezbatere in media, aici, domnule ministru al Sanatatii, si dumneavoastra, si domnul ministru…

- Premierul Ludovic Orban a cerut in ședința de Guvern de astazi se respecte ce s-a convenit, privitor la numarul populației, pentru a nu se mai ajunge in situația de ieri, cand INSP a furnizat cifre contradictorii privind rata de infectare din București."Ieri a fost o dezbatere in media. Domnul ministru…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca indicele cumulat al cazurilor noi de COVID la mia de locuitori se calculeaza raportat la numarul persoanelor actualizat saptamanal de Evidenta Populatiei. "Ieri a fost o dezbatere in media, aici, domnule ministru al Sanatatii, si dumneavoastra, si domnul ministru…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca nu mai trebuie „tolerat” ca INSP sa ofere date diferite de cele ale GCS in privinta indicelui de infectare cu noul coronavirus, dupa ce ieri Guvernul si INSP s-au contrazis in statisticile oficiale.„Numarul de persoane…

- Premierul Ludovic Orban a avut, de la ora 16:00 pana la ora 20:00, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat. Dupa ședința, Nelu Tataru a facut o serie…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 se apropie la nivel national de 1 la mia de locuitori. Sunt insa localitati unde acest indicator, important pentru unele activitati, precum deschiderea salilor de spectacol si a restaurantelor in interior, a trecut de 1,5 la mia de locuitori. Premierul Ludovic Orban spune…

- Cazurile de COVID au crescut vertiginos, atingand azi recordul de 1120 de infectari in 24 de ore, dar premierul Ludovic Orban a dat asigurari ca se iau masuri de prevenție. Seful Executivului nu exclude posibiltatea ca si alte localitati sa intre in carantina in urmatoarea perioada daca numarul cazurilor…