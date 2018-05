Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la DNA, vineri, insa nu se știe in ce dosar a fost citat. La sosire, acesta a spus ca va face mai multe declarații dupa ce va sta de vorba cu procurorii. Liderul PSD este urmarit penal de DNA in dosarul Tel Drum. Intrebat de jurnalisti in ce calitate a fost chemat…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca președintele Klaus Iohannis este candidatul lor pentru alegerile prezidențiale din 2019. Nu este clar in acest moment daca Iohannis va candida pentru al doilea mandat de președinte, șeful statului nefacand niciun comentariu public in acest sens. „M-aș bucura foarte…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova, un proces in care tara noastra ar trebui sa faca mai mult si sa aduca "un plus de concretete" actiunilor sale, informeaza agerpres.ro. "Unirea o va face poporul prin decizia pe care o va…

- "Nu am luat inca o decizie. Am mandatat Comisia Juridica a Partidului National Liberal sa demonteze insailarea de extrase din presa, care a stat la baza propunerii de revocare formulata de ministrul Justitiei. De asesmenea, ne manifestam increderea in presedintele Romaniei si in Consiliul Superior…

- Scriitorul Gabriel Liiceanu a afirmat zilele trecuta ca Laura Codruta Kovesi ar fi cel mai bun presedinte al Romaniei. Sperantele acestuia sunt curmate de presedintele PNL, Ludovic Orban, care reafirma ca liberalii il vor tot pe Klaus Iohannis la Cotroceni si dupa 2019."PNL are o decizie a…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- "Eu nu vreau plecat pe nimeni" Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca nu doreste ca Laura Codruta Kovesi sa plece de la conducerea DNA. "Eu nu vreau plecat pe nimeni, fiecare sa plece când îi vine sorocul si aici nu se pune problema sa plece cineva sau altcineva.…

- Liderul liberal a declarat la Digi24 ca PSD se prabușește in sondaje, dar ramane, totuși, prima opțiune de vot a romanilor, pentru ca „a știut sa livreze unei populații care traiește intr-un stat asistențial”.