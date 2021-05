Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a admis, sambata, la Targu Mureș, ca vizita ta in județul Mureș are legatura și cu alegerile interne din toamna și le va raspunde colegilor sai la intrebari referitoare la viziunea pentru PNL și pentru Romania. „In mod evident ca am venit la colegii și prietenii mei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca exista o asteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze la functia de presedinte al Partidului National Liberal, la Congresul partidului. Orban a facut un apel ca, acolo unde exista competitie, candidatii sa faca o campanie pozitiva, in cadrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca partidul pe care il conduce are cea mai indelungata istorie dintre toate formatiunile politice care exista in prezent in statele Uniunii Europene. "In Uniunea Europeana, Partidul National Liberal este partidul cu cea mai indelungata…

- Partidul National Liberal aniverseaza 146 de ani de la infiintare. Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele partidului și europarlamentar in Parlamentul European, face apel la unitate printre colegii sai. Mesajul acestuia vine și in contextul in care el și-a exprimat de mai multe ori nemulțumirea fața…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca in momentul in care un ministru isi ataca premierul inseamna ca nu mai vrea sa faca parte din guvernul respectiv, subliniind ca solidaritatea guvernamentala trebuie sa se manifeste chiar daca este un guvern de coalitie. "Este in logica de functionare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, se arata intransigent cand vine vorba despre respectarea legii. Este vorba despre gestul unor politicieni, uneori chiar din Guvern, de a nu purta masca de protecție. Orban susține ca Poliția Romana trebuie sa-i amendeze in primul rand pe cei care incalca aceasta…

- Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a avut astazi, impreuna cu președintele Camerei Deputaților și al PNL, Ludovic Orban, o intalnire cu reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate din Republica Moldova. Consolidarea unei bune colaborari intre Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul…