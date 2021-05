Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis la reuniune extraordinara a Consiliului European Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Principalele subiecte de pe agenda Consiliului European de astazi și mâine de la Bruxelles erau, înainte ca Belarusul sa deturneze avionul irlandez, coordonarea la nivelul Uniunii…

- „M-a sunat in aceasta dimineața președintele Klaus Iohannis și a urat la mulți ani PNL, este alaturi de noi, evident, sa nu uitam ca a fost președintele PNL”, a spus Ludovic Orban, luni, la aniversarea partidului. Partidul Național Liberal sarbatorește astazi, la Muzeul National Bratianu, 146 de ani…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa luni si marti, la reuniunea extraordinara a Consiliului European care se va desfasura la Bruxelles, a transmis Administratia Prezidentiala. Principalele subiecte aflate pe agenda Consiliului European vizeaza coordonarea la nivelul Uniunii Europene in contextul…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, o videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, si cu un grup de lideri europeni, discutiile vizand coordonarea la nivelul UE in contextul pandemiei de COVID-19, obiectivele climatice ale Uniunii, relatiile Uniunii Europene cu Federatia…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost vineri prezent la Cluj-Napoca, unde a avut mai multe intalniri de lucru. In programul sau a fost inclusa și o vizita la sediul PNL, de unde a anunțat ca in curand incepe declanșarea alegerilor in partid. Ludovic Orban: „Sunt singurul care mi-am anunțat…

- Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a avut astazi, impreuna cu președintele Camerei Deputaților și al PNL, Ludovic Orban, o intalnire cu reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate din Republica Moldova. Consolidarea unei bune colaborari intre Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul…

- Ședința plenului reunit al celor doua Camere a fost anulata miercuri. PSD a anunțat ca va bloca ratificarea unei decizii UE daca Guvernul nu va prezenta in Parlament modul in care intenționeaza sa cheltuiasca cele 30 de miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).Birourile…

- ​​Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au anulat miercuri plenul comun al Parlamentului, care urma sa se desfasoare de la ora 14,00, pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene.…