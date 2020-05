Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara, la B1 TV, dupa ce liderii PSD și Pro Romania, Marcel Ciolacu și Victor Ponta, au ținut discursuri in plen fara sa-și acopere nasul și gura așa cum s-a instituit obligativitatea in spații inchise, ca cei doi politicieni pot fi amendați.„Ba da,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca purtarea mastilor in spatiile publice inchise va fi obligatorie atat timp cat va fi necesar, in functie de evolutia raspandirii noului coronavirus in Romania. “Obligatia de a purta masca va fi doar pentru spatiile inchise: daca intram la magazin, daca…

- Obligativitatea purtarii maștilor in spațiile publice inchise Vizete pentru jandarmi, fabricate la imprimanta 3D a Universitații Dunarea de Jos din Galați. Arhiva Foto: Jandarmeria Galați Premierul Ludovic Orban declara ca alegerile locale pot fi organizate în luna septembrie, daca primul val…

- "Purtatul mastii este foarte important. Cei care sunt infectati sau raciti ar trebui sa poarte tot timpul aceasta masca. Ramane sa vedem ce tip de masca vom purta. Mastile chirurgicale sunt destul de limitate si trebuie sa vedem de unde le procuram, sau putem vorbi despre mastile textile care pot…

- Alexandru Rafila a comentat, la Romania TV, miercuri seara, decizia lui Klaus Iohannis de a impune purtarea in spațiile publice inchise a unor maști de protecție. Rafila spune ca autoritațile trebuie sa decida ce tip de maști vor fi purtate, pentru ca cele medicale, cele de unica folosința, sunt…

- Masca faciala va fi obligatorie dupa 15 mai, cand va incepe relaxarea restricțiilor impuse de autoritați in Romania, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, purtand chiar o astfel de masca de protecție.”Dragii mei, așa vom arata in spațiile publice dupa 15 mai. Am decis azi ca din 15 mai toata…

- Klaus Iohannis a anunțat astazi faptul ca masca chirurgicala de protecție va deveni obligatorie in Romania dupa 15 mai. „Masura nu este limitata in timp și vom putea renunța la purtarea maștii poate la anul, atunci cand nu va mai exista riscul infectarii” a precizat președintele Klaus Iohannis. „Purtarea…