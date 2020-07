Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca ”in sfarșit avem legea carantinarii”, in condițiile in care legea a intrat in vigoare astazi. Astfel, Guvernul s-a reunit in ședința pentru a modifica hotararea privind prelungirea starii de alerta și pentru a...

- Legea carantinei și a izolarii a intrat in vigoare, iar premierul Ludovic Orban a anunțat ca a cerut Direcțiilor de Sanatate Publica bazele de date ale pacienților, informațiile urmand sa ajunga la polițiști care ii vor cauta pe aceștia pentru a-i readuce in spitale.

- Premierul Ludovic Orban le-a solicitat responsabililor din sistemul medical, dar și șefilor Direcțiilor de Sanatate Publica sa aiba pregatite bazele de date cu persoanele diagnostocate cu coronavirus, care s-au externat la cerere din spitale, precum și cu persoanele lor de contact, pentru a putea emite…

- Ieri, Senatul in calitate de for decizional a adoptat legea carantinarii și a izolarii in caz de epidemie și risc biologic, dupa ce Camera Deputaților, a adoptat in urma cu o saptamana propunerea legislativa. Legea, atat de necesara in aceasta perioada, reglementeaza unele masuri din domeniul sanatații…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca nu exista niciun temei ca proiectul legii carantinarii si izolarii sa fie atacat la Curtea Constitutionala, nici in forma actuala, asa cum nu era nici in cea...

- UPDATE – Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca nu exista niciun temei ca proiectul legii carantinarii si izolarii sa fie atacat la Curtea Constitutionala, nici in forma actuala, asa cum nu era nici in cea initiala. ‘Nu. Nu exista, din punctul meu de vedere, astazi, niciun temei (de fi atacata la…

- Premierul Ludovic Orban va participa la plenul Senatului in care se va dezbate proiectul privind carantinarea si izolarea pentru a sustine acest act normativ. "Acum am vorbit la telefon si, in sfarsit, am o veste buna, domnule Arafat, stimati colegi: se pare ca s-au inteles in comisie…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a avertizat luni seara, la Digi24, ca transmiterea coronavirusului se va accentua in Romania pentru ca pacienții bolnavi se pot externa la cerere și nu exista legislație care sa-i oblige sa stea acasa in izolare.„De ieri pana azi am avut 550 de persoane externate…