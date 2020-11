Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca puterea de cumparare din Romania a crescut, de asemenea si salariul mediu net, rata inflatiei fiind de 2,2%, potrivit Agerpres."In Romania, in septembrie 2020, fata de septembrie 2019, salariul mediu net a crescut cu 7,8%, in conditiile unei inflatii…

- Ultimele date ale Institutului National de Statistica (INS) arata ca anumite alimente, produse și chiar utilitați s-au scumpit in octombrie fața de luna precedenta. Topul scumpirilor Cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in luna octombrie la chirii, incalțaminte de piele și la un aliment de baza in…

- Economia Romaniei se afla te un tren de creștere, cu investiții record, numar crescut de salariați și venituri majorate fața de perioada similar a anului trecut, susține Ludovic Orban, prim ministrul Romaniei. Intr-o postare facuta pe Facebook, acesta susține ca, potrivit cifrelor oficiale, investitiile…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,5% in luna septembrie a acestui an, de la 2,7% in august, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,96%, serviciile cu 2,89%, iar marfurile nealimentare cu 0,62%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). „Preturile de consum…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 5.337 lei, cu 131 lei (-2,4%) mai mic decat in luna iulie 2020, in timp ce valoarea medie nominala neta s-a ridicat la 3.275 lei, in scadere fata de luna precedenta, cu 97 lei (-2,9%), conform datelor Institutului National de Statistica (INS).…

- Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, lanseaza un nou infografic despre creșterea prețurilor și salariilor din Romania. Conform Institutului Național de Statistica, intre decembrie și iulie salariul mediu net a crescut cu 0,95% dar prețurile alimentelor (in medie) cu 3,9%.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca rata infectarii in municipiul Bucuresti nu a depasit 1,5, intrucat nu se fac raportari la datele Institutului National de Statistica (INS), care indica o populatie de 1,8 milioane, pentru ca numarul locuitorilor este chiar mai mare de 2,2 milioane, cat…

- Salariile sfideaza pandemia. Castigul salarial mediu net a crescut in iulie cu 74 lei, pana la 3.372 lei. Angajații care caștiga aproape 8.000 lei in mana Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.468 lei, in iulie 2020, cu 99 de lei, respectiv 1,8%, mai mare decat in iunie 2020, iar castigul salarial…