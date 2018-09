Premierul ungar a criticat o propunere a cancelarului german Angela Merkel privind intarirea agentiei de protectie a frontierelor UE, Frontex, relateaza Reuters si MTI.

''Este binevenit ca Uniunea Europeana, in locul cotelor de migranti, isi indreapta in sfarsit atentia catre protectia granitelor'', a declarat premierul ungar, Viktor Orban, in deschiderea sesiunii parlamentare de toamna.

''Totusi, nu este drept sa fim privati de dreptul nostru de a ne apara granitele si Bruxellesul doreste sa preia responsabilitatea pentru aceasta'', a adaugat premierul maghiar.

