- Premierul Ludovic Orban a declarat, referitor la restrictiile pentru prevenirea raspandirii COVID, inclusiv cele vizand suspendarea activitatii pietelor care functioneaza in spatii inchise, ca masurile au fost luate tinand cont de evaluarile facute de specialisti in sanatate publica privind principale…

- „Am discutat personal cu peste o suta de primari de municipii si de orase ca sa puna la punct, ca la orice situatie trebuie gasite solutii. Sunt piete inchise care nu pot fi deschise, sunt piete care au pereti retractabili, sunt multe piete deschise. (...) S-a facut o intreaga campanie de catre PSD…

- Masura inchiderii se aplica in general targurilor, in special piețelor inchise, pietelor agroalimentare inchise, a spus Ludovic Orban raspunzand unei intrebari trimise de o telespectatoare Digi24 care a vrut sa știe despre ce piețe este vorba, piețe și oboare sau targuri precum cele de Craciun? Deci,…

- Raed Arafat a fost intrebat de ce mall-urile raman deschise, iar piețele vor fi inchise. Conform acestuia, in mall-uri cetațenii pot folosi carduri bancare, in timp ce in piața situația este diferita. ”Daca intram in aceasta discutie nu terminam astazi. La piete e altfel, te duci, vrei sa…

- Raed Arafat a explicat, astazi, de ce e necesara impunerea de noi restricții vreme de 30 de zile. Arafat spune ca toate masurile impuse au la baza studii.Citește și: VIDEO Ludovic Orban anunța ca se revine la declarația pe propria raspundere: In ce situații e necesara "Restricțiile…

- Piata Obor din București se va inchide incepand luni, ca urmare a aplicarii noilor restricții in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus, a declarat premierul Ludovic Orban, joi seara. Acesta precizat si ca, cel mai posibil, vor ramane deschise doar pietele in aer liber, potrivit Agerpres."Masura…

- Peter Drobac, expertul in sanatate globala și directorul Centrului Skoll pentru Antreprenoriat Social de la Universitatea din Oxford, a declarat pentru CNN ca guvernele din Europa incearca sa gaseasca un echilibru intre impunerea restricțiilor și supraviețuirea afacerilor. Bucureștiul, la un pas de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se reuneste miercuri pentru a dezbate ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pe timpul campaniei electorale, dar si masurile referitoare la redeschiderea teatrelor, cinematografelor si restaurantelor, scrie Agerpres. Anuntul a fost facut…