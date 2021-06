Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit sâmbata despre „felul sau de a face campanie”, spunând ca întotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit si la „suflul nou” din partid de care amintesc cei care îl sustin pe Florin Cîtu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca PNL este echipa sa, dupa ce premierul Forin Citu si-a anuntat candidatura la sefia formatiunii. ”Avem in fata o competitie frumoasa”, sustine Orban, preczand ca „PNL este un partid care are capacitatea sa asigure buna guvernare de care are nevoie Romania”.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a admis, sambata, la Targu Mureș, ca vizita ta in județul Mureș are legatura și cu alegerile interne din toamna și le va raspunde colegilor sai la intrebari referitoare la viziunea pentru PNL și pentru Romania. „In mod evident ca am venit la colegii și prietenii mei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Fondul Monetar Internațional nu este o instituție care sa se implice in relația dintre Romania și Comisia Europeana. „Nu cred ca FMI este un actor instituțional care sa se interpuna in relația cu Comisia Europeana. Noi am luat decizia sa luam toți…

- Parlamentari PNL, un ministru și liderul formațiunii, Ludovic Orban, au „descalecat” vineri in județul Buzau cu promisiuni de investiții, infrastructura și proiecte, intr-unul din principalele bazine electorale social-democrate și fief al liderul opoziției, Marcel Ciolacu. "Noi, cei doi parlamentari…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a fost vineri prezent la Suceava, iar liderul PNL, Ludovic Orban, a fost la Cluj-Napoca. Ambele orașe sunt adevarate fiefuri PNL (Gheorghe Flutur la Suceava, cuplul Alin Tișe & Emil Boc la Cluj). „Nu exista o campanie electorala interna. Sunt aici ca premier…