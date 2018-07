Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca, in prezent, a disparut orice fel de pretext pentru suspendarea din functie a sefului statului Klaus Iohannis, insa a subliniat ca, in cazul in care coalitia PSD - ALDE va decide demararea acestei proceduri, liberalii se vor implica in apararea democratiei.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca, in prezent, este inlaturat orice pretext posibil pentru o suspendare din functie a sefului statului, Klaus Iohannis. "In momentul de fata este inlaturat orice pretext posibil pentru o astfel de suspendare. Daca se vor incapatana si vor incerca sa…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca are informații ca PSD va declanșa operațiunea de suspendare din funcție a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Ca reacție, pe Facebook a aparut ideea unui protest in strada, in seara de 20 iunie, in fata Parlamentului. Organizatorii afirma ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca exista informatii ''aproape certe'' ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a sefului statului, Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Citeste…

- Surse Romania TV sustin ca Serban Nicolae a fost cel care a propus suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a dorit sa vorbeasca despre acest subiect, iar majoritatea liderilor au spus ca nu este cazul in acest moment sa se mearga atat de departe. Social democratii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, intrebat despre suspendarea sefului statului in contextul plangerii penale depuse de Ludovic Orban impotriva premierului Dancila, ca PSD nu ia in calcul aceasta varianta. Dragnea a adaugat ca spera sa mai existe "o farama de...

- "In legatura cu plangerea penala depusa de Ludoivic Orban, se poate contura ideea ca aici se poate vorbi despre antisemitism instituțional. In momentul in care citind acea plangere penala se vorbește despre acuzații de inalta tradare pentru un oficial, care a avut intalniri oficiale cu șefi de stat…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat vineri, la Constanta, ca partidul va depune motiunea de cenzura atunci cand vor fi indeplinite conditiile optime pentru a avea numarul suficienti de votanti, astfel incat sa fie adoptata de parlament. "Sa nu…