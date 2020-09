Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri seara, la Reghin, ca daca ar fi in locul liderului PSD, Marcel Ciolacu, nu ar deschide subiectul mineritului, fiindca ar fi ca si cum "ar vorbi de funie in casa spanzuratului"."Eu in locul domnului Ciolacu nu as deschide subiectul mineritului, pentru…

- Am luat decizia de a creste etapizat, de a mentine sensul legii, de a dubla alocatiile, dar sa o facem etapizat, in functie de revenirea economica si de capacitatea efectiva a bugetului de a face fata acestei noi cheltuieli. In populismul caracteristic, PSD a continuat sa respinga aceasta solutie…

- Reactia liderului social-democrat vine in contextul in care premierul Ludovic Orban a afirmat ca va sesiza CCR in cazul in care PSD va abroga in Parlament articolul din ordonanta ce face referire la cresterea punctului de pensie cu 14 la suta. "Ii reamintesc domnului Orban ca drepturile si…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis premierului Ludovic Orban ca va pleca fie acasa, fie la pușcarie. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, ii transmite lui Ciolacu ca vorbește despre funie in casa spanzuratului și il avertizeaza sa nu aiba soarta lui Adrian Nastase sau…

- Ludovic Orban va prezenta, de la ora 13.00, in ședința comuna a celor doua camere ale Parlamentului un raport detaliat pentru gestionarea pandemiei, inceperea școlii și organizarea alegerilor, invitația fiind adresata de președinții Camerei Deputaților și Senatului. Premierul Ludovic Orban va prezenta…

- Fostul premier Sorin Grindeanu acuza actuala conducere a PSD ca nu pare interesata sa castige urmatoarele alegeri. „Se poate, maestre, sa castigam alegerile. Problema este sa fim mai hotarati si sa luam decizii dure”, a spus Grindeanu intr-un interviu luat de Ion Cristoiu. „Am o senzatie ca, intr-o…

- UPDATE – Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca premierul Ludovic Orban trebuia sa fie aparatorul sanatatii romanilor pe timpul pandemiei, dar a fost interesat ‘doar de bani’ si a reprezentat doar interesele ‘marelui stomac liberal’ pe care l-a ”hranit cu sute de milioane…

- Premierul Ludovic Orban vrea sa acopere „tunurile” date de liberali in timpul pandemiei și de aceea vor crește CASS-ul, susține președintele interimar al PSD. Marcel Ciolacu afirma ca ”Orban vrea sa acopere tunurile din sanatate date pe pandemie din buzunarul romanilor! Dupa ce au sifonat sute de milioane…