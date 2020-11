Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat ca cetațenii din localitațile aflate in carantina vor putea vota la alegerile din 6 decembrie, nefiind nicio restricție in acest sens. „As vrea sa transmit un mesaj ca exista o...

- In localitațile care, la 6 decembrie, sunt in carantina, nu va fi restricția deplasarii la secțiile de votare, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban, potrivit News.ro. Prim-ministrul a precizat ca toți cetațenii care se afla in izolare sau in carantina, fie pentru ca sunt infectați cu Covid, fie…

- Cetatenii isi vor putea exercita dreptul de vot in toate localitatile care vor fi carantinate in 6 decembrie, nefiind nicio restrictie in acest sens, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban.

- Juramantului in localitatile carantinate se va desfasura in sistem online. Depunerea juramantului in localitatile carantinate se va desfasura in sistem online, a transmis Institutia Prefectului Judetul Constanta.Amintim ca, premierul Ludovic Orban este asteptat la Constanta, la investirea primarului…

- Guvernul discuta, joi, in prima lectura, o ordonanța de urgența pentru atragerea de medici in spitale in actualul context epidemiologic. Astfel, medicii care accepta oferta Guvernului vor primi posibilitatea sa ocupe funcții fara examen. „Exista un numar important de medici din diferite specialitați…

- Numarul de cazuri pe cele 14 zile de restricții va fi evaluat dupa terminarea perioadei, iar in funcție de rezultat autoritațile vor decide reluarea activitaților suspendate, declara premierul Ludovic Orban. Intrebat ce se va intampla in ziua a 15-a, dupa 14 zile de restricții, Orban a raspuns ca se…

- Sectiile de vot pentru alegerile locale 2020 s-au deschis la ora 07:00, iar pana la orele amiezii au fost semnalate doar incidente "minore", nefiind "incidente foarte grave", a anuntat premierul Ludovic Orban, conform Agerpres."Se urmareste la minut, cum se zice, evolutia procesului electoral, si se…

- Sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta s-a desfașurat, luni, la sediul Ministerului de Interne. Reuniunea a fost prezidata de prim-ministrul Ludovic Orban si la ea au participat mai multi membri ai Guvernului, precum si seful DSU, Raed Arafat. ”Domnule premier, s-a votat, prin hotararea…