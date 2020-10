Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, președintele PNL la nivel național, aflat sambata, 24 octombrie, la Timișoara, a declarat ca „PNL va forma majoritațile de guvernare locala cu USR-PLUS, clar, limpezi”, referindu-se la discuțiile din ultimele zile dintre reprezentanții celor doua partide din Timiș, unde nu s-a…

- Premierul Ludovic Orban, prezent la ceremonia de investire a președintelui ales al Consiliului Județean Timiș, liberalul Alin Nica, l-a asigurat pe primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, ca proiectele județului, precum și cele ale municipiului, vor avea susținere guvernamentala.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul incearca sa simplifice si sa creasca viteza de adoptare a proiectelor de la nivel local si national."Conlucrarea dintre primari, presedinti de consilii judetene si Guvern este fundamentala pentru perioada care va veni. In ceea ce ne…

- Premierul Ludovic Orban a dat, astazi, semnalul reluarii negocierilor dintre PNL și USR PLUS dupa scandalul izbucnit in ultimele zile. La finalul ședinței festive de la Consiliul Județean Timiș, liderul PNL impreuna cu Alin Nica și Dominic Fritz, primarul ales al Timișoarei, sub supravegherea prefectului…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a aprobat o hotarare privind instituirea masurii de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul judetului, avand in vedere situatia epidemiologica de la nivelul judetului Timis si, respectiv, de la nivelul unor localitati unde rata…

- Județul Timiș a ajuns la 2.284 de imbolnaviri cu noul coronavirus, la ultima raportare fiind 40 de cazuri noi (Timișoara - 16, Ghiroda - 11, Dumbravița - 4 și cate un caz a fost depistat la Lugoj, Buziaș, Recaș, Gruni ... The post Unde s-au inregistrat cele mai recente imbolnaviri de coronavirus și…

- Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, arata ca, in ultimele 24 de ore, au fost infectate alte 38 de persoane, majoritatea fiind din Timisoara: 24. La nivelul judetului sunt internate 207 persoane infectate cu coronavirus, dintre care 18 sunt la Terapie Intensiva. Numarul de persoane confirmate…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a informat, marti, ca sapte focare COVID sunt active la nivelul judetului, fiind sub supraveghere epidemiologica, in timp ce trei au fost inchise, iar la unitatea de procesare a carnii din Timisoara sunt confirmate 174 de cazuri pozitive. Purtatorul de cuvant…