- Florin Citu continua sa-i ia partea fostei sale consiliere dupa scandalul iscat in jurul documentului, care conținea strategia anti-Orban. Premierul a declarat, sambata, ca aceasta și-a indeplinit atributiile de serviciu impecabil, iar demisia nu este o recunoastere a autenticitatii documentului. „Nu,…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Crin Bologa, a declarat, luni, ca inculpații din dosarele de corupție sunt din ce in ce mai “sofisticați”, fiind persoane instruite, cu acces la expertiza și care ascund produsul infracțiunii. “Evolutia actuala a investigatiilor noastre arata ca infractiunile…

- Liderul liberal Ludovic Orban a declarat, duminica, ca acela care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier. Orban a adaugat ca este o mare diferenta intre el si echipa care il sustine pe Florin Citu pentru sefia partidului in ceea ce priveste relatiile pe care le are cu liberalii, transmite…

- Ludovic Orban a declarat in cadrul unei conferințe de presa susținuta in județul Mureș ca se așteapta sa il aiba contracandidat la funcția de președinte PNL pe Florin Cițu și ca nu ar fi deloc o surpriza depunerea candidaturii premierului. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca…

- Liderul PNL, Alina Gorghiu, susține ca primarul USR de la Timișoara, Dominic Fritz, nu are nicio soluție pentru a rezolva problema Colterm și ca “este scandalos” ce se intampla. Colterm Timișoara a primit o amenda de 21 de milioane de euro pentru ca nu a cumparat certificatele anti-poluare pentru 2020.…

- Primarul Clujului, Emil Boc, anunța deschis faptul ca il va susține pe Florin Cițu pentru șefia PNL, la Congresul din toamna. Boc a explicat, la un post local de radio, ca are incredere in Cițu și ca actualul premier va lua decizia de a intra in cursa. „Evident, opțiunea mea va fi manifestata in momentul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, dupa intalnirea cu premierul Florin Citu pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta, ca discuțiile au fost superficiale. Despre PNRR , Marcel Ciolacu a spus ca nu are „coereneta si viziune”. La intalnire au participat vicepremierii Dan Barna si Kelemen…