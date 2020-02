Presedintele PNL, premierul interimar Ludovic Orban, a afirmat joi ca romanii trebuie sa se informeze cu privire la coronavirus de la institutiile care furnizeaza astfel de date si a transmis ca aparitia acestui virus in Romania nu trebuie sa sperie pe nimeni. "Din pacate, in media, in online au aparut foarte multe informatii care au un caracter de fake news si care au creat o spaima, o panica, care nu este normala. Cred ca trebuie sa tratam cu responsabilitate si bine informati aceasta situatie, fiecare cetatean roman sa ia toate informatiile de care are nevoie de la institutiile care furnizeaza…