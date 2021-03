Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea agentului economic care incalca in mod sistematic masurile de protectie sanitara ar putea fi suspendata pe o perioada de 15 zile, a declarat, marti, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban. Cautam 10 copii cu inițiativa și idei de afaceri. Aplica acum pentru o bursa pentru copilul…

- Liderul PNL Ludovic Orban se declara pentru modificarea legii astfel incat polițiștii sa poata dispuna suspendarea activitații localurilor daca acestea incalca in mod repetat masurile anti-coronavirus, in contextul in care proiectul se afla la Senat prima camera sesizata și amendamentul a fost respins…

- „Vom convoca o reuniune a camerelor reunite pentru ziua de miercuri. Vom aborda mai multe puncte pe ordinea de zi: constituirea comisiilor permanente ale Camerei și Senatului, constituirea delegațiilor Parlamentului la diferite organizații internaționale, cererea de revocare a Avocatului Poporului alaturi…

- Corpul de Control al Ministerului de Interne face verificari la Jandarmeria Romana dupa ce Alexandru Cumpanașu a primit in 2019 protecție din partea brigadei speciale de intervenție. In perioada august- octombrie 2019, protecția lui Cumpanașu a costat 400 de mii de lei.

- Aproximativ 24.500 de angajați ai Ministerului de Interne vor acționa in fiecare zi in perioada minivacanței de Revelion pentru a proteja sanatatea și siguranța romanilor. Acestora li se adauga și 2.300 de polițiștii locali. Oamenii legii vor verifica modul in care sunt respectate normele de protecție…

- In ultimele 24 de ore, peste 30 de persoane au fost amendate in Alba pentru nerespectarea masurilor de protecție sanitara. Poliția a organizat acțiuni in Blaj și la Sebeș. Potrivit IPJ Alba, sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire…

- Liderii PNL, USR PLUS, UDMR – Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor – au semnat luni, in prezenta premierului pe care il sustin, Florin Citu, Acordul de guvernare 2020 – 2024. ”Nu vom accepta parlamentari din alte partide in formatiunile noastre”, garanteaza cele trei formatiuni, in…

- Deputatul Partidului Social Democrat Alexandru Rafila a afirmat ca ocuparea pozitiilor de conducere, inclusiv in privinta comisiilor Parlamentului, trebuie sa tina cont de votul cetatenilor din data de 6 decembrie si in fruntea acestor comisii trebuie sa fie persoane specializate, conform News.ro.…