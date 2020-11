Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, in cadrul unei conferințe de presa la Mihail Kogalniceanu, ca saptamana viitoare capacitatea de tratare a pacienților COVID in București va crește cu 30 de paturi de...

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi, in judetul Constanta, ca de saptamana viitoare vor fi 30 de paturi de Terapie Intensiva la un spital privat din Bucuresti si alte 17 la alte trei unitati medicale din Capitala, precizand ca obligatia autoritatilor este ca pentru toti pacientii care au nevoie…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi, in judetul Constanta, ca de saptamana viitoare vor fi 30 de paturi de Terapie Intensiva la un spital privat din Bucuresti si alte 17 la alte trei unitati medicale din Capitala, precizand ca obligatia autoritatilor este ca pentru toti pacientii care au nevoie de…

- Circa 200 de paturi de terapie intensiva suplimentare vor fi operationalizate in aceasta saptamana, potrivit precizarilor facute luni de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. ‘Inca 200 de paturi operationalizam in aceasta saptamana in terapie intensiva, atat la nivel de teritoriu, cat si in Bucuresti. In…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat sunt facute constat eforturi pentru cresterea numarului de paturi la ATI si a precizat ca la Malaxa exista „un spital privat cu care s-a discutat si care pune la dispozitie un spital cu 30 de paturi la terapie intensiva”. De asemenea, la Victor Babes este prevazuta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca au fost probleme in Bucuresti cu locurile la terapie intensiva si unii pacienti a trebuit sa fie mutati in alte spitale, dar s-au luat masuri de crestere constanta a capacitatii de tratare. "Am un raport care arata, pe de o parte, cresterea capacitatii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la Timișoara, ca Guvernul are un plan de creștere a capacitații de tratare a pacienților cu COVID-19, atat in secțiile obișnuite, cat și in cele de terapie intensiva.„Avem un plan de creștere a capacitații de tratare atat in secțiile obișnuite,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca obiectivul prioritar este cresterea capacitatii de tratare a pacientilor cu COVID-19 in sectiile de terapie intensiva, iar ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a prezentat situatia paturilor din aceste sectii, mentionand ca in…