- Ludovic Orban a declarat ca "200 de ventilatoare ne vin din SUA ca urmare a discutiei intre presedintele Trump si presedintele Iohannis. Vom beneficia de o exceptie. Mai avem contractate 200 de ventilatoare din Coreea de Sud. De asemenea, continuam efortul de a produce in Romania ventilatoare. Sunt…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, la Digi24 ca Romania va primi 200 de ventilatoare pentru sectiile de Terapie Intensiva, in urma discutiei pe care presedintele Klaus Iohannis a avut-o cu presedintele Donald Trump. Orban spune ca se fac in continuare pregatiri, in eventualitatea unui…

- Mesaj al ambasadorului Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, la vernisajul expozitiei de fotografii consacrate împlinirii a 30 de ani de la Revolutia din România din decembrie 1989. Foto: Nicu Popescu Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti,…

- Premierul in exercitiu, Ludovic Orban a declarat ca nu s-a retras din pozitia de premier desemnat, ci si-a depus mandatul. El a adaugat ca deciziile importante le-a luat de comun acord cu presedintele Klaus Iohannis.”Nu m-am retras. Presedintele a nominalizat un premier din partea PNL. Mi-am…

- Victor Ponta a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa desemneze un premier care "sa-si faca o echipa nepolitica, sa puna niste oameni care chiar sa guverneze". "Iohannis a sus ca, dupa consultari va nominaliza un om. Noi l-am propus pe Remus Pricopie, dar daca președintele vine…

- "Acest circ absurd cu Bufonul Orban trebuie sa inceteze imediat! Romania are nevoie imediat de un Guvern profesionist- care sa ia imediat masuri in interesul romanilor ( nu al PNL)!", a scris Ponta pe Facebook. Si Marcel Ciolacu a reactionat dupa ce CCR a admis sesizarea PSD, afirmand ca…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, vineri seara, ca exista si posibilitatea ca guvernul sa fie investit, dar numai cu voturile PSD, ceea ce ar fi "ridicol", el sustinand ca se va ajunge la anticipate, scrie Agerpres. "Exista si posibilitatea sa fie investit guvernul, cu voturile PSD, ale celor…