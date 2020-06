Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca impozitarea pensiilor speciale rezolva o problema, insa a subliniat ca este nevoie de o analiza foarte serioasa a sistemului de pensionare, motivand ca exista multe alte inechitati. "Rezolva o problema, dar aici trebuie facuta o analiza foarte serioasa, pentru ca exista multe alte inechitati in sistemul de pensionare", a spus Orban la Realitatea Plus, dand exemplul coeficientului de corectie, despre care a afirmat ca genereaza inechitate in modul de calcul al pensiilor. El a pledat pentru principiul contributivitatii la baza calculului pensiilor.…