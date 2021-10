Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban susține ca soluționarea crizei guvernamentale este o urgența care trebuie „sa aiba loc imediat, nu peste o saptamana, doua sau trei”. Reacția fostului președinte al PNL vine dupa ce Klaus Iohannis a anunțat convocarea partidelor saptamana viitoare.

- Ludovic Orban, fostul presedinte al PNL, sustine ca solutionarea crizei politice este „o urgenta nationala”, care trebuie sa aiba loc imediat. Afirmatiile lui Orban vin dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat consultari cu partidele politice la Cotroceni, pentru formarea unui nou Guvern, abia…

- Liderul Camerei Deputaților susține ca soluționarea crizei politice și guvernamentale este o urgența naționala și trebuia sa aiba loc imediat, nu peste o saptamana, doua sau trei. „Ieșirea din acest impas politic este o chestiune care ține exclusiv de voința și buna-credința, nu de presupuse…

- „Soluționarea crizei politice și guvernamentale este o urgența naționala și trebuie sa aiba loc imediat, nu peste o saptamana, doua sau trei.Ieșirea din acest impas politic este o chestiune care ține exclusiv de voința și buna-credința, nu de presupuse exerciții de reflecție și penitențe din partea…

- Mihai Șora a scris, sambata, dupa Congresul PNL, ca „a mai murit un partid istoric”. Filosoful Mihai Șora a scris pe Facebook, sambata, dupa Congresul PNL, ca „a mai murit un partid istoric”. Premierul Florin Cițu este noul președinte al Partidului Național Liberal. El l-a invins in competiția interna…

- Ludovic Orban susține ca presedintele Klaus Iohannis poate sa rezolve criza politica astazi, avand toate instrumentele la dispozitie in acest sens si obligatia constitutionala sa se implice.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca parteneriatul PNL cu presedintele Klaus Iohannis a fost si este unul de durata. "Este regretabil ca presedintele PNL Ludovic Orban incearca sa minimalizeze acest parteneriat pentru care am muncit cu totii. Ludovic Orban ar trebui sa isi dea seama cat rau…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma, vineri, ca PNDL 3 – program pe care il sustine – s-a transformat in tema de campanie in competitia interna din partid. ”Am sustinut inca din luna ianuarie, in mod repetat, in sedintele Coalitiei necesitatea adoptarii PNDL 3 in cursul acestui an. Pledoaria mea…